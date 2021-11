மாநில செய்திகள்

கேரளாவில் பரவும் ‘நோவோ வைரஸ்’; தமிழக எல்லைகளில் கண்காணிப்பு தீவிரம்: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் + "||" + ‘Novo virus’ spreading in Kerala; Intensity of surveillance in Tamil Nadu borders: Minister Ma. Subramanian

கேரளாவில் பரவும் ‘நோவோ வைரஸ்’; தமிழக எல்லைகளில் கண்காணிப்பு தீவிரம்: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்