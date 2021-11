மாநில செய்திகள்

பணிகள் முழுமையாக முடிவடையாத ‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டத்தில் முறைகேடா? வைகைச்செல்வன் பதில் + "||" + Is there any malpractice in the ‘Smart City’ project where the works are not fully completed? Vaigaichelvan

பணிகள் முழுமையாக முடிவடையாத ‘ஸ்மார்ட் சிட்டி’ திட்டத்தில் முறைகேடா? வைகைச்செல்வன் பதில்