மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிப்பதற்கான அரசாணை வெளியீடு + "||" + Tamil Nadu Government Publication to give priority in employment to those who have lost their parents due to corona

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிப்பதற்கான அரசாணை வெளியீடு