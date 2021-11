மாநில செய்திகள்

மேட்டூர் அணையில் உபரிநீர் திறப்பு; 12 மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை + "||" + Opportunity to open waters at Mettur Dam flood danger announced in at 12 places

