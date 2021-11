மாநில செய்திகள்

குற்றாலம் அருவிகளில் 2-வது நாளாக கடும் வெள்ளப்பெருக்கு + "||" + Heavy flooding on the 2nd day at Courtallam Falls

குற்றாலம் அருவிகளில் 2-வது நாளாக கடும் வெள்ளப்பெருக்கு