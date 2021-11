மாநில செய்திகள்

திறக்கப்படாத பாம்பன் தூக்குப்பாலம்...! மோதிய விசைப்படகு கடலில் மூழ்கியது + "||" + The boat that sank in the sea after colliding with the unopened Pamban suspension bridge ...!

திறக்கப்படாத பாம்பன் தூக்குப்பாலம்...! மோதிய விசைப்படகு கடலில் மூழ்கியது