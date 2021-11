மாநில செய்திகள்

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்பட 26 மாவட்டங்களில் சம்பா நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய இன்று கடைசி நாள் + "||" + Today is the last day to insure samba paddy in 26 districts including Kanchipuram, Chengalpattu and Tiruvallur.

காஞ்சீபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்பட 26 மாவட்டங்களில் சம்பா நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய இன்று கடைசி நாள்