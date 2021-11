மாநில செய்திகள்

பள்ளி வேலை நாட்களை ஈடுசெய்ய வாரந்தோறும் அனைத்து சனிக்கிழமைகளிலும் நேரடி வகுப்புகள் நடக்கும் + "||" + Live classes will be held on all Saturdays of the week to make up for the school work days

