மாநில செய்திகள்

தொற்று நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்க புதிய மருத்துவமனை ரங்கசாமி தகவல் + "||" + First Minister Rangasamy announced that a new hospital would be built in Puduvai to treat the epidemic.

