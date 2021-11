மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி அருகே தனியார் தொழிற்சாலையில் ரூ 25 லட்சம் வாசனை திரவியத்தை திருடிய 2 பேர் கைது + "||" + Police have arrested two persons for stealing perfume worth Rs 25 lakh from a private factory near Villianur.

புதுச்சேரி அருகே தனியார் தொழிற்சாலையில் ரூ 25 லட்சம் வாசனை திரவியத்தை திருடிய 2 பேர் கைது