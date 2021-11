மாநில செய்திகள்

ஜெய்பீம் பட விவகாரம்: சூர்யாவுடன் நிற்பது நமது கடமை - ஜோதிமணி எம்.பி. + "||" + It is our duty to stand with Surya - Karur MP Jothimani

ஜெய்பீம் பட விவகாரம்: சூர்யாவுடன் நிற்பது நமது கடமை - ஜோதிமணி எம்.பி.