மாநில செய்திகள்

தினத்தந்தி செய்தி எதிரொலிமின்னொளியில் ஜொலித்த கடற்கரை காந்தி சிலை பகுதி + "||" + Electric lights were not on in the Gandhi statue area on the Puducherry beach. Pointing to this, a news item with a picture was published in 'Dinathandi'.

தினத்தந்தி செய்தி எதிரொலிமின்னொளியில் ஜொலித்த கடற்கரை காந்தி சிலை பகுதி