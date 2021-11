மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி பாரதி வீதி துலுக்கானத்தம்மன் கோவிலில்சாமி சிலைகள் உடைப்பு + "||" + Sami idols were smashed at the Tulukkanathamman temple on Bharathi Road in Pondicherry. Police are investigating.

புதுச்சேரி பாரதி வீதி துலுக்கானத்தம்மன் கோவிலில்சாமி சிலைகள் உடைப்பு