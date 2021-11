மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி அரசை பா ஜ க இயக்குகிறது.எதையும் செய்ய முடியாமல் ரங்கசாமி தவிப்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி புகார் + "||" + BJP to form Puducherry government Runs. DK Rangarajan, a senior leader of the Marxist Communist Party, said Rangasamy was suffering from not being able to do anything.

புதுச்சேரி அரசை பா ஜ க இயக்குகிறது.எதையும் செய்ய முடியாமல் ரங்கசாமி தவிப்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி புகார்