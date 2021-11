மாநில செய்திகள்

இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தஞ்சையில் ரூ.1.10 கோடியில் உணவு அருங்காட்சியகம் + "||" + 1.10 crore food museum in Tanjore for the first time in India

இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தஞ்சையில் ரூ.1.10 கோடியில் உணவு அருங்காட்சியகம்