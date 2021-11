மாநில செய்திகள்

விடுதலை இயக்கத்தின் மிகப்பெரும் அடையாளம் பகவான் பிர்சா முண்டா எல்.முருகன் புகழாரம் + "||" + The greatest symbol of the liberation movement was the praise of Lord Birsa Munda L. Murugan

விடுதலை இயக்கத்தின் மிகப்பெரும் அடையாளம் பகவான் பிர்சா முண்டா எல்.முருகன் புகழாரம்