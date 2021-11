மாநில செய்திகள்

குப்பை கிடங்கு அமைக்க ஆதரவும் எதிர்ப்பும்துணை கலெக்டர் முன்னிலையில் இரு தரப்பினர் வாக்குவாதம் + "||" + There is support and opposition to setting up a landfill near Bagoor. The commotion was caused by an argument between the two parties in the presence of the Deputy Collector.

