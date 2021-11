மாநில செய்திகள்

சிவப்பு ரேஷன்கார்டுகளுக்கு தலா ரூ 5 ஆயிரம்ரங்கசாமி அறிவிப்பு + "||" + First Minister Rangasamy announced that Rs 5,000 each would be given to red ration cards for rain relief.

