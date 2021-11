மாநில செய்திகள்

சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்துக்காககையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை விவசாயிகளிடம் ஒப்படைக்கவேண்டும்மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு வலியுறுத்தல் + "||" + The Marxist Communist Party has demanded that the lands acquired for the Special Economic Zone be handed over to the peasants.

சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்துக்காககையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை விவசாயிகளிடம் ஒப்படைக்கவேண்டும்மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு வலியுறுத்தல்