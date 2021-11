மாநில செய்திகள்

கொரோனா ஊரடங்கு 30 ந்தேதி வரை நீட்டிப்புபுதுவை கோவில்களில் திருவிழாக்கள் நடத்த அனுமதி + "||" + Permission has been granted to hold festivals in the temples as the corona curfew has been extended till the 30th.

