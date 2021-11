மாநில செய்திகள்

மஞ்சள் ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் தலா ரூ 5 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும் நாராயணசாமி வலியுறுத்தல் + "||" + Narayanasamy said Rs 5,000 each should be given for yellow ration cards as rain relief.

