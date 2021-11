மாநில செய்திகள்

பட்டப்பகலில் பா.ம.க. நிர்வாகி வீட்டில் வெடிகுண்டுகள் வீச்சு; ஒருவர் காயம் + "||" + In the afternoon, P.M.K. Bombing of administrator's home; One person was injured

பட்டப்பகலில் பா.ம.க. நிர்வாகி வீட்டில் வெடிகுண்டுகள் வீச்சு; ஒருவர் காயம்