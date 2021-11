மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் அறிவிப்பில் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணம் அறிவிக்காதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது + "||" + The non-announcement of relief to agricultural workers in the First-Minister’s announcement is disappointing

முதல்-அமைச்சரின் அறிவிப்பில் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரணம் அறிவிக்காதது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது