மாநில செய்திகள்

அனைத்து கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வுகளும் நேரடியாக வகுப்பறைகளில் நடத்தப்படும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Government of Tamil Nadu announces that all college semester examinations will be conducted directly in the classrooms

அனைத்து கல்லூரி செமஸ்டர் தேர்வுகளும் நேரடியாக வகுப்பறைகளில் நடத்தப்படும் தமிழக அரசு அறிவிப்பு