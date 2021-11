மாநில செய்திகள்

ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மாணவர்களுக்கு ரூ.23.78 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய கட்டிடங்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் + "||" + 23.78 crore new buildings for Adithravidar and tribal students - MK Stalin opens

ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மாணவர்களுக்கு ரூ.23.78 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய கட்டிடங்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்