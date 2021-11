மாநில செய்திகள்

5 வயதுக்கு உள்பட்ட குழந்தைகள் செல்போன், டி.வி. பார்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் + "||" + Children under 5 years of age Cellphone, TV Avoid watching - For parents, doctors advise

5 வயதுக்கு உள்பட்ட குழந்தைகள் செல்போன், டி.வி. பார்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்