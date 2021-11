மாநில செய்திகள்

தொடர் மழை: சென்னையில் 24 மணி நேரமும் கட்டுப்பாட்டு அறை இயங்கி வருகிறது - மாநகராட்சி ஆணையர் + "||" + Continuous rain: The control room is running 24 hours in Chennai - Corporation Commissioner

தொடர் மழை: சென்னையில் 24 மணி நேரமும் கட்டுப்பாட்டு அறை இயங்கி வருகிறது - மாநகராட்சி ஆணையர்