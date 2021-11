மாநில செய்திகள்

பாலாற்றில் இருந்து வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பு + "||" + One lakh 4 thousand cubic feet of water opening per second from the lake

பாலாற்றில் இருந்து வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்து 4 ஆயிரம் கன அடி நீர் திறப்பு