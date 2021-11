மாநில செய்திகள்

பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிறைந்த ஏரி...! கேக் வெட்டி கொண்டாடிய விவசாயிகள்...! + "||" + Lake full after many years ...! Farmers cutting the cake and celebrating ...!

பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிறைந்த ஏரி...! கேக் வெட்டி கொண்டாடிய விவசாயிகள்...!