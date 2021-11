மாநில செய்திகள்

மழை சேதங்களை ஆய்வு செய்யமத்தியக்குழு திங்கட்கிழமை வருகைகவர்னர் தமிழிசை தகவல் + "||" + Governor Tamizhai Saundararajan said that the Central Committee will come to Puducherry monday to inspect the rain damage.

மழை சேதங்களை ஆய்வு செய்யமத்தியக்குழு திங்கட்கிழமை வருகைகவர்னர் தமிழிசை தகவல்