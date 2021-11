மாநில செய்திகள்

தென்பெண்ணை, சங்கராபரணி ஆறுகளில் கரைபுரண்ட வெள்ளம்:மழை வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்கள் குடும்பம் குடும்பமாக மீட்பு + "||" + Coastal villagers are being rescued as families due to the floods in the Tenpennai and Sankaraparani rivers. First Minister Rangasamy visited the relief camps with officials. .

