மாநில செய்திகள்

மழை நீரால் சூழ்ந்துள்ள அனைத்து பயிர்களுக்கும் ஏக்கருக்கு 30 ஆயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் + "||" + Compensation of Rs. 30,000 per acre should be provided for all crops surrounded by rain water

