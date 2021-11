மாநில செய்திகள்

தேர்தலில் ‘சீட்’ வாங்கி தருவதாக பா.ஜ.க. பிரமுகரிடம் ரூ.50 லட்சம் மோசடி + "||" + BJP promises to buy seats in elections Rs 50 lakh fraud against a celebrity

தேர்தலில் ‘சீட்’ வாங்கி தருவதாக பா.ஜ.க. பிரமுகரிடம் ரூ.50 லட்சம் மோசடி