மாநில செய்திகள்

கவர்னருடன், ரங்கசாமி திடீர் சந்திப்புமழைநிவாரணம் வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை + "||" + First Minister Rangasamy met Governor Tamilisai Saundararajan yesterday. It is said that he then consulted on the provision of rain relief.

