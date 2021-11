மாநில செய்திகள்

மின்கம்பங்கள் சாய்ந்ததால் இருளில் மூழ்கிய மணலிப்பட்டுஆர்ப்பரித்த வெள்ளத்துக்கு நடுவே மின் வினியோகம் சீரமைப்பு + "||" + The villagers went through a crane and repaired the power plant staff as the power poles were tilted in the dark and the sand was submerged in darkness.

