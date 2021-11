மாநில செய்திகள்

தென்பெண்ணையாறு கரை புரண்டு ஓடியதால் பாகூர் பகுதியில் கிராமங்கள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன 5 ஆயிரம் வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + Villages in the Bagoor area are flooded due to the inundation of the South Indian river. 5 thousand houses were flooded. The rain also bleached in Puduvai.

