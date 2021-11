மாநில செய்திகள்

விடியா அரசில் காவலர்களுக்கே பாதுகாப்பில்லை என்பது நிதர்சனம் - எடப்பாடி பழனிசாமி + "||" + The reality is that the guards are not safe in the Dawnless government - Edappadi Palanisamy

விடியா அரசில் காவலர்களுக்கே பாதுகாப்பில்லை என்பது நிதர்சனம் - எடப்பாடி பழனிசாமி