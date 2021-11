மாநில செய்திகள்

வழக்கமான கட்டணமே வசூலிக்கப்படும்: பண்டிகை கால ரெயில்களில் இனி தட்கல் கட்டணம் கிடையாது + "||" + Regular fares will be charged: Tatkal fares will no longer be available on festive trains

வழக்கமான கட்டணமே வசூலிக்கப்படும்: பண்டிகை கால ரெயில்களில் இனி தட்கல் கட்டணம் கிடையாது