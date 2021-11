மாநில செய்திகள்

மாமல்லபுரம் வந்த ராணுவ துணை தளபதி புராதன சின்னங்களை பார்த்து ரசித்தார் + "||" + The Deputy Commander of the Army visited Mamallapuram and admired the ancient monuments

மாமல்லபுரம் வந்த ராணுவ துணை தளபதி புராதன சின்னங்களை பார்த்து ரசித்தார்