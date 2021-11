மாநில செய்திகள்

தென்பெண்ணை ஆற்று வெள்ளத்தால் கடும் பாதிப்பு: மணல் திட்டுகளாக மாறிய விளைநிலங்கள் + "||" + Extreme levels of flood danger were announced in at least two places

தென்பெண்ணை ஆற்று வெள்ளத்தால் கடும் பாதிப்பு: மணல் திட்டுகளாக மாறிய விளைநிலங்கள்