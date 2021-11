மாநில செய்திகள்

மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து குறையத் தொடங்கியது + "||" + The water inflow to the Mettur dam began to decline

மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து குறையத் தொடங்கியது