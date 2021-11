மாநில செய்திகள்

2-வது மாடி பால்கனி இடிந்து விழுந்தது; 2 பெண்கள் காயம் வீட்டுக்குள் சிக்கிய 10 பேர் மீட்பு + "||" + The 2nd floor balcony collapsed; 10 rescued after 2 women were injured and trapped inside the house

2-வது மாடி பால்கனி இடிந்து விழுந்தது; 2 பெண்கள் காயம் வீட்டுக்குள் சிக்கிய 10 பேர் மீட்பு