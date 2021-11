மாநில செய்திகள்

“போலீசார் தங்கள் உயிரை பாதுகாக்க துப்பாக்கியை பயன்படுத்த தயங்கக்கூடாது” - டி.ஜி.பி.சைலேந்திர பாபு + "||" + Police should not hesitate to use guns to save their lives DGP Sylendra Babu

