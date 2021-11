மாநில செய்திகள்

புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாற வாய்ப்பில்லை - வானிலை மைய இயக்குனர் தகவல் + "||" + New low pressure area is unlikely to turn into a cyclone Meteorological Center Director Information

புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாற வாய்ப்பில்லை - வானிலை மைய இயக்குனர் தகவல்