மாநில செய்திகள்

டிசம்பர் முதல் வாரத்தில் பள்ளிகளை திறக்க திட்டம்அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆலோசனை

Schools from Class I to Class VIII are scheduled to open in the first week of December in Pondicherry.

