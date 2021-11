மாநில செய்திகள்

போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சுற்றித்திரிந்த 25 மாடுகளை பிடித்து உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் + "||" + Municipal officials fined the owners for seizing 25 cows that had been obstructing traffic in the Karaikal area.

