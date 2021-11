மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரிக்கு தேவையான நிதி வழங்க பரிந்துரைக்க வேண்டும்மத்திய குழுவிடம் தி மு க அ தி மு க வலியுறுத்தல் + "||" + The DMK and AIADMK have asked the Central Committee to recommend to the Central Government to provide the necessary funds for Puducherry. Stressed on behalf of.

