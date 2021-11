மாநில செய்திகள்

மைனர் பெண்ணை திருமணம் செய்து புகைப்படங்களை முகநூலில் வெளியிட்டவருக்கு ரூ.75 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 75,000 has been imposed on a man who married a minor girl and posted photos on his face

மைனர் பெண்ணை திருமணம் செய்து புகைப்படங்களை முகநூலில் வெளியிட்டவருக்கு ரூ.75 ஆயிரம் அபராதம்