மாநில செய்திகள்

மதுரை ஐகோர்ட்டை சுற்றி தேங்கிய மழைநீரை அகற்ற கூறியும் நடவடிக்கை இல்லை + "||" + No action has been taken to remove the rainwater that has accumulated around the Madurai iCourt

மதுரை ஐகோர்ட்டை சுற்றி தேங்கிய மழைநீரை அகற்ற கூறியும் நடவடிக்கை இல்லை