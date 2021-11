மாநில செய்திகள்

7 வயது சிறுவனை பூசாரியாக நியமித்ததை எதிர்த்து வழக்கு அறநிலையத்துறை பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The court ordered the Treasury Department to respond to the appointment of a 7-year-old boy as a priest

